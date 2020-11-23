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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Кенжебек Бокоев предлагает отдать некоторые функции президента парламенту

В Бишкеке проходит очередное заседание конституционного совещания.

Депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев заявил, что в обществе имеются опасения о том, что президент станет драконом. Он предложил передать право назначения судей парламенту.

«Кроме того, большую роль в нашей стране играют выборы. Для того чтобы выборы проходили честно, вопросы их проведения и назначение главы ЦИК также должны быть у парламента. Помимо этого, я считаю, что назначать глав Счетной палаты и Генпрокуратуры необходимо в парламенте», — сказал Кенжебек Бокоев.

Нардеп также заявил, что исполняющему обязанности главы государства Таланту Мамытову нужно внести предложение о расширении состава конституционного совещания.

«Я считаю, что нужно выслушать и критиков. В частности, даже тех, кто выходил на митинг против проекта новой Конституции. Нужно включить в состав совещания других юристов и политиков», — добавил Кенжебек Бокоев.

Отметим, что новый проект Конституции уже разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174050/
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