14:12
USD 84.80
EUR 100.68
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Нургазы Анаркулов: Комментарии об отзыве Конституции должны давать юристы

Заведующий отделом информационной политики аппарата президента Кыргызстана Нургазы Анаркулов прокомментировал критику вокруг конституционного совещания.

По его словам, отдельные общественно-политические деятели, в том числе лидеры некоторых партий, бывшие авторы Основного закона, высказывают мнение, что необходимо отозвать проект Конституции, что якобы работа конституционного совещания началась с нарушений.

По мнению главы пресс-службы главы государства, подобные комментарии должны давать профессиональные юристы.

«Вчера прошло первое заседание конституционного совещания, и пока говорить, что все его члены занимают «соглашательскую позицию», рано. Обсуждение только началось, основные дискуссии впереди.
Опасения относительно попытки «узурпации власти» также беспочвенны. Для обеспечения баланса государственной власти предлагается ввести институт Народного курултая, являющегося высшим совещательным, консультативным и координирующим органом народовластия. Он будет рассматривать наиболее важные вопросы развития нашей страны и вносить предложения президенту», — сказал Нургазы Анаркулов.

Он призвал вносить замечания и предложения на рассмотрение конституционного совещания.

Касаясь опасений о попрании свободы слова в проекте Основного закона, Нургазы Анаркулов подчеркнул, что статьей 11 представителям СМИ гарантированы доступ к информации, находящейся в ведении госорганов и органов местного самоуправления, свобода печати, выражения различных взглядов.

Отметим, что новый проект Конституции уже разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173967/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
Члены конституционного совещания не могут начать работу
Подписан указ об образовании Конституционного совещания
Юристы: Назначение референдума не может быть принято ранее 18 января 2021 года
Попытка установления личной диктатуры: Канатбек Исаев о конституционной реформе
Новая редакция Конституции. Проект содержит в себе угрозы правам человека и СМИ
Новая редакция Конституции. Юрист о подписях и законности депутатских решений
Новая редакция Конституции. Проект должны отозвать из-за нехватки подписей
Новая редакция Конституции. Четыре депутата отреклись от подписей под проектом
Новая редакция Конституции. За основу взят проект 2006 года
Омурбек Текебаев: Новую Конституцию пытаются принять мошенническим путем
Популярные новости
Стала известна дата проведения референдума по&nbsp;изменению Конституции Кыргызстана Стала известна дата проведения референдума по изменению Конституции Кыргызстана
Алмамбет Шыкмаматов: Авторы уродливой Конституции подставили Садыра Жапарова Алмамбет Шыкмаматов: Авторы уродливой Конституции подставили Садыра Жапарова
Почему Садыр Жапаров живет в&nbsp;государственной резиденции&nbsp;&mdash; ответ пресс-службы Почему Садыр Жапаров живет в государственной резиденции — ответ пресс-службы
Каныбек Иманалиев о&nbsp;том, как Садыр Жапаров хочет стать Бердымухамедовым Каныбек Иманалиев о том, как Садыр Жапаров хочет стать Бердымухамедовым
Бизнес
Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255&nbsp;в O!TV на&nbsp;канале UFC&nbsp;ТВ Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255 в O!TV на канале UFC ТВ
Пополняй баланс MegaCom из&nbsp;России и&nbsp;получай кешбэк 10&nbsp;процентов Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10 процентов
Дело &laquo;Акнета&raquo;. Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в&nbsp;психиатрической клинике Дело «Акнета». Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в психиатрической клинике
ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера&nbsp;О! со&nbsp;СКИДКОЙ до&nbsp;90&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; только один день ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера О! со СКИДКОЙ до 90 процентов — только один день
21 ноября, суббота
14:03
Нургазы Анаркулов: Комментарии об отзыве Конституции должны давать юристы Нургазы Анаркулов: Комментарии об отзыве Конституции до...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 21 ноября. Сколько денег семья тратит на еду
13:58
Конституционное совещание постаралось разграничить полномочия президента
13:41
Тариф за соединение между операторами связи в 2021 году снизят до 1 сома
13:26
Один из членов конституционного совещания находится в розыске с 2013 года