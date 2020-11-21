Нургазы Анаркулов: Комментарии об отзыве Конституции должны давать юристы

Заведующий отделом информационной политики аппарата президента Кыргызстана Нургазы Анаркулов прокомментировал критику вокруг конституционного совещания.

По его словам, отдельные общественно-политические деятели, в том числе лидеры некоторых партий, бывшие авторы Основного закона, высказывают мнение, что необходимо отозвать проект Конституции, что якобы работа конституционного совещания началась с нарушений.

По мнению главы пресс-службы главы государства, подобные комментарии должны давать профессиональные юристы.

«Вчера прошло первое заседание конституционного совещания, и пока говорить, что все его члены занимают «соглашательскую позицию», рано. Обсуждение только началось, основные дискуссии впереди.

Опасения относительно попытки «узурпации власти» также беспочвенны. Для обеспечения баланса государственной власти предлагается ввести институт Народного курултая, являющегося высшим совещательным, консультативным и координирующим органом народовластия. Он будет рассматривать наиболее важные вопросы развития нашей страны и вносить предложения президенту», — сказал Нургазы Анаркулов.

Он призвал вносить замечания и предложения на рассмотрение конституционного совещания.

Касаясь опасений о попрании свободы слова в проекте Основного закона, Нургазы Анаркулов подчеркнул, что статьей 11 представителям СМИ гарантированы доступ к информации, находящейся в ведении госорганов и органов местного самоуправления, свобода печати, выражения различных взглядов.

Отметим, что новый проект Конституции уже разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.