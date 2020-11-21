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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Конституционное совещание предложило увеличить сроки президентства

Во время обсуждения членами секции «Органы государственной власти» конституционного совещания сроков президентства возникли споры.

В русской версии новой редакции Конституции статья 57 гласит:

1. Президент избирается на пять лет гражданами Кыргызской Республики.

2. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух сроков.

В кыргызской версии срок президентства отличается. Там говорится, что глава государства не может избираться на два срока.

Председатель секции Болот Токтобаев внес на голосование кыргызскую версию, где президент избирается только на один срок. В итоге 11 человек проголосовали за, три человека против.

Но тут в дискуссию вмешался председатель секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» Нурлан Шерипов и призвал еще раз подумать.

«В других государствах президента назначают на два коротких срока по четыре года или на один долгий срок — шесть-семь лет. Это делают, чтобы обеспечить стабильность правительства, а президент успел воплотить в жизнь свою программу. Я предлагаю назначить более длительный срок для главы государства», — сказал он.

Болот Токтобаев предложил присутствующим дать окончательное решение по этому вопросу на следующем заседании. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/173961/
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