Новая редакция Конституции. Бекбосун Борубашов заверяет, что цензуры не будет

В новой редакции Конституции не будут вноситься ни цензура, ни диктатура. Об этом журналистам заявил председатель конституционного совещания Бекбосун Борубашов.

По его словам, содержащееся в статье 23 проекта Конституции понятие есть и в международных нормах.

«Здесь говорится, что нельзя ущемлять, оскорблять честь и достоинство. Такое есть в международных нормах. Никакой цензуры нет», — сказал Бекбосун Борубашов.

Он также не согласен с критикой усиления института президента и угрозы установления авторитаризма. «Многие, не дочитав проект, начали кричать, что уставливается диктатура. Ну скажите тогда: сейчас глава государства относится к какой ветви власти? Ни к какой. Здесь определены права, обязанности и ответственность президента», — прокомментировал Бекбосун Борубашов.

По его словам, некоторые нормы проекта Основного закона будут изменены. Но глава конституционного совещания не уточнил какие.

Напомним, что статья 23 в новой редакции Конституции звучит так:

1. В Кыргызской Республике запрещаются печатные издания, в том числе издания на электронных носителях, зрелища и общественные мероприятия, противоречащие общепризнанным нравственным ценностям, традициям народа, а также международным стандартам.

2. Распространение в средствах массовой информации сведений, содержание которых может нанести вред нравственности и культуре народа Кыргызстана, ограничивается или запрещается в соответствии с законом.

Это вызвало опасения у широкой общественности, СМИ, журналистов и гражданских активистов в связи с угрозой установления цензуры, потому что трактовать нормы «нравственных ценностей» можно как угодно.