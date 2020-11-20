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Власть

Новая редакция Конституции. Талант Мамытов выступил с обращением

«Для всестороннего обсуждения проекта Конституции и выработки единого консенсуса, образовано конституционное совещание», — заявил и. о. президента Талант Мамытов.

Он выступил с обращением к кыргызстанцам в связи с вынесением проекта Конституции на общественное обсуждение. Он подчеркнул, что сейчас страна переживает непростой период своего развития. События 5–6 октября 2020 года наглядно показали, что общественность требует кардинальных и системных преобразований.

Коррупция, клановость и несовершенство партийной системы явились главными деструктивным факторами, которые сдерживали экономическое развитие страны в последние годы.

Талант Мамытов

Он считает: стало очевидным, что стране необходимо обновление, путем выработки наиболее эффективной модели государственного управления.

«Недавно на общественное обсуждение был вынесен проект новой Конституции, который породил большие споры среди общественности. Как страна, пережившая три народных волнения, мы с пониманием относимся ко всем высказываемым мнениям граждан. Но со своей стороны хочу особо подчеркнуть, что проект Основного закона будет учитывать мнения всех сторон, каждый пункт документа будет рассмотрен с привлечением общественности, для этого будут созданы все необходимые условия», — заверил и.о. президента.

«В этой связи для всестороннего обсуждения проекта Конституции и выработки единого консенсуса, образовано конституционное совещание. Я как исполняющий обязанности главы государства подписал соответствующий указ. В его состав вошли представители научного сообщества, правоведы, гражданского общества, парламентарии, эксперты, неправительственных организаций. Деятельность конституционного совещания будет вестись максимально открыто и прозрачно. Уверен, что будет учтен голос каждого гражданина, и мы выработаем согласованный проект Основного закона, который станет объединяющим фактором всего народа страны и залогом дальнейшего развития республики», — заключил Талант Мамытов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173851/
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