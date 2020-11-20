В Кыргызстане выделено 305 миллионов сомов на развитие приграничных территорий

Сегодня состоялось совещание межведомственной рабочей комиссии по вопросам реализации государственной программы по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию отдельных приграничных территорий Кыргызстана, имеющих особый статус. Председательствовал на совещании вице-премьер-министр Максат Мамытканов. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что в план включено 33 мероприятия, на проведение которых из бюджета выделено 305 миллионов сомов.

«В настоящее время в рамках государственной программы завершены в полном объеме 14 государственных объектов, 19 из них находятся на стадии завершения, в том числе социальные, водохозяйственные, энергетические и берегоукрепительные объекты. Как отметили руководители государственных ведомств, в связи с пандемией коронавируса строительство некоторых сооружений было приостановлено, однако в данное время работы идут полным ходом», — говорится в сообщении.

В свою очередь вице-премьер-министр подчеркнул, что все взятые обязательства в рамках государственной программы должны быть выполнены в полном объеме.

«Программа является приоритетным направлением в деятельности правительства, от исполнения которой зависит благополучие населения, проживающего на приграничных территориях, имеющих особый статус. Необходимо завершить строительство всех объектов в срок», — подчеркнул Максат Мамытканов.

Вице-премьер-министр также уделил особое внимание исполнительской дисциплине отдельных министерств и ведомств. Он отметил, что руководители должны принять конкретные меры по устранению недостатков, при этом в случае несоблюдения сроков исполнения Государственной программы они будут нести персональную ответственность.

В завершение Максат Мамытканов дал государственным органам ряд поручений по своевременной и качественной реализации мероприятий, включенных в госпрограмму.