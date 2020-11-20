Новая редакция Конституции. Юрист о подписях и законности депутатских решений

Уже четыре депутата заявили, что не ставили свои подписи под законопроектом о проведении референдума по принятию новой редакции Конституции.

Юрист Владимир Плужник рассказал 24.kg не только о дальнейшей судьбе успевшего стать скандальным документа, но и о сомнительной легитимности решений, которые пытаются принимать парламентарии.

«Важно понимать, что речь идет не о назначении референдума, а о принятии законопроекта о его проведении. Проект этого закона депутаты смогут вынести на рассмотрение лишь при наличии необходимых 80 подписей, которых, как мы понимаем, сегодня уже нет. А стало быть, проект закона так и останется нерассмотренной инициативой», — сказал Владимир Плужник.

По его словам, у юристов и экспертов сегодня вызывает немало вопросов не столько количество подписей под документом, сколько сама легитимность парламента шестого созыва и принимаемых им решений.

«Полномочия действовавшего парламента истекли. Результаты выборов в новый созыв были отменены. Стало быть, седьмой созыв не избран. Понятия «парламент переходного периода» в законах Кыргызстана нет. Поэтому у нас возникают вопросы не только о количестве необходимых подписей под проектом закона о референдуме, но и о том, на каких основаниях люди с истекшими депутатскими полномочиями сегодня занимаются этим вопросом. По закону, прежде чем приступить к рассмотрению проекта конституционного референдума, страна должна избрать легитимный парламент, который его будет рассматривать, утверждать либо отклонять», — подчеркнул юрист.

Восемьдесят депутатов Жогорку Кенеша, напомним, инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.