12:10
USD 84.78
EUR 100.26
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Новая редакция Конституции. Юрист о подписях и законности депутатских решений

Уже четыре депутата заявили, что не ставили свои подписи под законопроектом о проведении референдума по принятию новой редакции Конституции.

Юрист Владимир Плужник рассказал 24.kg не только о дальнейшей судьбе успевшего стать скандальным документа, но и о сомнительной легитимности решений, которые пытаются принимать парламентарии.

«Важно понимать, что речь идет не о назначении референдума, а о принятии законопроекта о его проведении. Проект этого закона депутаты смогут вынести на рассмотрение лишь при наличии необходимых 80 подписей, которых, как мы понимаем, сегодня уже нет. А стало быть, проект закона так и останется нерассмотренной инициативой», — сказал Владимир Плужник.

По его словам, у юристов и экспертов сегодня вызывает немало вопросов не столько количество подписей под документом, сколько сама легитимность парламента шестого созыва и принимаемых им решений.

«Полномочия действовавшего парламента истекли. Результаты выборов в новый созыв были отменены. Стало быть, седьмой созыв не избран. Понятия «парламент переходного периода» в законах Кыргызстана нет. Поэтому у нас возникают вопросы не только о количестве необходимых подписей под проектом закона о референдуме, но и о том, на каких основаниях люди с истекшими депутатскими полномочиями сегодня занимаются этим вопросом. По закону, прежде чем приступить к рассмотрению проекта конституционного референдума, страна должна избрать легитимный парламент, который его будет рассматривать, утверждать либо отклонять», — подчеркнул юрист.

Восемьдесят депутатов Жогорку Кенеша, напомним, инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173756/
просмотров: 885
Версия для печати
Материалы по теме
Юристы: Назначение референдума не может быть принято ранее 18 января 2021 года
Попытка установления личной диктатуры: Канатбек Исаев о конституционной реформе
Новая редакция Конституции. Проект содержит в себе угрозы правам человека и СМИ
Новая редакция Конституции. У депутатов нет законных полномочий на инициативу
Новая редакция Конституции. Проект должны отозвать из-за нехватки подписей
Новая редакция Конституции. Четыре депутата отреклись от подписей под проектом
На трассе Бишкек — Ош висит агитационный баннер с фотографией Садыра Жапарова
Новая редакция Конституции. За основу взят проект 2006 года
Омурбек Текебаев: Новую Конституцию пытаются принять мошенническим путем
Омурбек Текебаев о новой Конституции: Садыра Жапарова толкают на путь Бакиева
Популярные новости
Стала известна дата проведения референдума по&nbsp;изменению Конституции Кыргызстана Стала известна дата проведения референдума по изменению Конституции Кыргызстана
Даст бог, все будет. Садыр Жапаров признался, что впервые за&nbsp;1,5 месяца выспался Даст бог, все будет. Садыр Жапаров признался, что впервые за 1,5 месяца выспался
Алмамбет Шыкмаматов: Авторы уродливой Конституции подставили Садыра Жапарова Алмамбет Шыкмаматов: Авторы уродливой Конституции подставили Садыра Жапарова
Кто пишет новую Конституцию и&nbsp;почему тайно, рассказал Нургазы Анаркулов Кто пишет новую Конституцию и почему тайно, рассказал Нургазы Анаркулов
Бизнес
Пополняй баланс MegaCom из&nbsp;России и&nbsp;получай кешбэк 10&nbsp;процентов Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10 процентов
Дело &laquo;Акнета&raquo;. Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в&nbsp;психиатрической клинике Дело «Акнета». Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в психиатрической клинике
ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера&nbsp;О! со&nbsp;СКИДКОЙ до&nbsp;90&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; только один день ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера О! со СКИДКОЙ до 90 процентов — только один день
Онлайн-кредит без справок и&nbsp;поручителей в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Онлайн-кредит без справок и поручителей в приложении «Мой О!»
20 ноября, пятница
12:00
Юристы: Назначение референдума не может быть принято ранее 18 января 2021 года Юристы: Назначение референдума не может быть принято ра...
12:00
Каныбек Иманалиев о том, как Садыр Жапаров хочет стать Бердымухамедовым
11:27
Дело «Акнета». Кубана Ажимудинова оставили под стражей
11:23
Мэрия проанализировала уровень дистанционного обучения в школах Бишкека
11:23
Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10 процентов