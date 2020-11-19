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Власть

Артем Новиков обещает, что веерных отключений электроэнергии зимой не будет

Население не должно испытывать недостатка электроэнергии и тепла зимой. Об этом на заседении Республиканского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду сказал исполняющий обязанности главы кабмина первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

По его словам, органы местного самоуправления должны держать на постоянном контроле вопрос прохождения осенне-зимнего периода.

«Нужно исключить излишнее потребление электроэнергии в рамках установленных лимитов. Вызывает озабоченность статистика по аварийным отключениям за последнее время. Руководители энергетических компаний должны уделить решению этого вопроса особое внимание. Население не должно испытывать отсутствие электроэнергии», — сказал он.

Никаких веерных отключений электроэнергии не должно быть. У нас достаточно энергоресурсов для того, чтобы обеспечить безаварийное прохождение зимы.

Артем Новиков

Чиновник также заслушал информацию полномочных представителей правительства в регионах о прохождении осенне-зимнего периода.

«Все мы понимаем, что 2020 год был сложным для всех нас. Последние события привели к необходимости корректировки республиканского бюджета. Финансирование расходов по подготовке и прохождению ОЗП обеспечено более чем на 90 процентов. Ссылка на отсутствие финансирования недопустима. От вас требуется только одно — обеспечить бесперебойное и безаварийное прохождение осенне-зимнего периода. У населения должно быть четкое понимание того, что правительство готово к зиме», — заключил Артем Новиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173749/
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