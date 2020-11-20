Новая редакция Конституции. У депутатов нет законных полномочий на инициативу

Что бы сейчас парламент ни делал, что бы ни предпринимал, действия нардепов будут нелегитимными. Об этом 24.kg заявила юрист Айжан Орозакунова, комментируя отрешение четырех депутатов от подписи под законопроектом о проведении референдума по принятию новой редакции Конституции.

По ее словам, то, что они отказались от своих подписей под документом, ничего не значит. Депутаты шестого созыва все равно остаются нелегитимными, так как срок их полномочий истек 28 октября 2020 года.

«Я всерьез не воспринимаю тот документ, который они вытащили. Этот документ я не могу назвать проектом новой Конституции. Этот созыв парламента вообще не имеет компетенции и права поднимать и заниматься вопросами референдума», — резюмировала Айжан Орозакунова.

Отметим, что 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.