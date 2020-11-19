Страну толкают к правовому хаосу и беспределу. Канат Исаев о новой Конституции

Нынешняя власть и депутаты, которые подписались под законопроектом о проведении конституционной реформы, толкают страну к очередному правовому хаосу и беспределу. Об этом 24.kg заявил экс-спикер парламента Канат Исаев, комментируя новую редакцию Основного закона.

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По его словам, ныне действующая редакция главного документа страны имеет недостатки. «К ней есть претензии и у меня, но это не повод для вероломного конституционного переворота. Необходимость конституционной реформы никто и не оспаривает. Но она должна быть продуманной и основательной, с соблюдением всех законных процедур и регламентов. Закон должен служить прогрессу и развитию», — подчеркнул Канат Исаев.

Он отметил, что Конституция — это общественный договор между гражданами и властью. «Это основной закон, соблюдение которого святая обязанность каждого гражданина и, прежде всего, нас — депутатов ЖК.

Государство не частная лавочка, если кто-то забывает об этом, то народ быстро напомнит. Канат Исаев

«Не забывайте Аксыйские события 2002 года, революцию 2005-го, свергнувшую семейный режим Акаева, народную революцию 2010-го и изгнание кровавого режима Бакиева. Разве жертвы были напрасными?» — задается вопросом Канат Исаев.

«Пандемия коронавируса набирает обороты. Мы находимся в глубоком экономическом и политическом кризисе, бюджет трещит по швам, нет денег даже для первоочередных выплат. А мы, депутаты, собрались проводить пир во время чумы», — отметил парламентарий.

Легитимность парламента и власти стоит под большим вопросом. Срок истек. Жогорку Кенеш в нынешнем составе не имеет ни юридического, ни морального права замахиваться на конституционную реформу. Канат Исаев

«Давайте будем честными и признаем, что под видом недовольства результатами выборов был произведен криминальный захват власти. Давление на каждого депутата было тогда, продолжается и сейчас. На волне эйфории, в то время, когда надо думать о стабильности, когда люди пытаются выжить, кто-то хочет протащить антинародную Конституцию», — добавил Канат Исаев.

Он призвал депутатов отказаться от инициативы, а все прогрессивные силы объединиться против произвола и беззакония.