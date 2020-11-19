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Власть

И. о. президента Таланту Мамытову рассказали о борьбе с COVID-19

И. о. президента Талант Мамытов встретился с вице-премьер-министром Эльвирой Сурабалдиевой. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, что во встрече также приняли участие министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, руководители Министерства труда и социального развития, Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования. Обсуждены меры, принимаемые правительством по обеспечению социальной стабильности в стране. В частности, затронуты вопросы стабилизации эпидемиологической ситуации, обеспечения своевременных выплат медицинским работникам, обеспечения достаточного количества лекарственных препаратов и тест-систем, готовности больниц, выплат социальных пособий и пенсий, прозрачности распределения поступающей гуманитарной помощи и другое.

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева проинформировала о текущей эпидемиологической ситуации в стране, мерах по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Она отметила, что правительством принимаются исчерпывающие меры по снижению негативного влияния от распространения заболевания. Сообщила о наличии достаточного количества тест-систем, оснащенности медицинских учреждений.

Кроме того, вице-премьер-министр представила информацию о текущей ситуации и принимаемых мерах по обеспечению социальной стабильности в стране.

И. о. президента Талант Мамытов подчеркнул, что в сложившейся ситуации первоочередное внимание должно быть уделено выполнению всех социальных обязательств государства, особенно в системе здравоохранения с учетом текущей эпидситуации.

Талант Мамытов отметил особую важность усиления работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории страны и обеспечению своевременного финансирования работ, направленных на борьбу с пандемией.

Он также обратил внимание на важность оказания максимальной поддержки медицинским работникам, обеспечения их всеми необходимыми медицинскими средствами, а также обеспечения достаточного запаса лекарственных средств во избежание дефицита отдельных препаратов и недопущения ценовой спекуляции.

И. о. главы государства отметил важность создания резерва медицинских кадров для их оперативного привлечения к мерам по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Он также подчеркнул, что правительству необходимо своевременно производить все социальные выплаты — пенсии, пособии, компенсации. Уделить особое внимание семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

И. о. президента Талант Мамытов призвал продолжить работу по цифровизации государственных услуг для того, чтобы граждане в условиях пандемии могли получать государственные гарантии и услуги в онлайн-режиме.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173713/
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