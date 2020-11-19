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Власть

В БГК обсуждают возможность создания новой коалиции большинства

Лидеры фракций Бишкекского городского кенеша ведут переговоры о создании новой коалиции большинства. Об этом 24.kg сообщила депутат БГК Валентина Лисниченко.

По ее словам, представители фракций «Республика — Ата Журт» и «Мекеним Кыргыстан» не озвучили коллегам причину, по которой решили выйти из состава коалиции большинства.

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Напомним, сегодня проходит очередная сессия Бишкекского горкенеша. В начале лидеры двух фракций сообщили о решении выйти из состава коалиции. После чего депутаты решили дождаться заключения юротдела по вопросу, могут ли они продолжить сессию, и ушли на перерыв. До сих пор они не вернулись в зал заседаний.

В Бишкекском городском кенеше всего пять фракций, четыре из которых входили в состав коалиции большинства.

В проект повестки дня очередной сессии включено 14 основных вопросов. В частности, будут рассмотрены вопросы о структуре мэрии, внесении изменений в бюджет города за 2020 год и проекте на 2021-й, о готовности к отопительному сезону, ситуации в связи с коронавирусной инфекцией и другие. Депутаты не рассмотрели ни один из них.

Ссылка: https://24.kg/vlast/173703/
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