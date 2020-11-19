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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Конституционная реформа. Депутат предлагает избирать президента на четыре года

80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Нардеп Бакыт Торобаев тоже поддержал инициативы. Однако у него есть альтернативные предложения по изменению Основного закона. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Что предлагает лидер фракции «Онугуу-Прогрес»:

  • президент — глава государства и глава правительства;
  • президент избирается всенародным голосованием сроком на 4 года, одно и то же лицо не может быть избрано более двух сроков подряд;
  • правительство подотчетно и ответственно перед президентом;
  • президент назначает членов правительства. Члены правительства обязаны проводить политику, определяемую президентом, и несут ответственность перед ним;
  • президент не имеет права распускать Жогорку Кенеш;
  • Жогорку Кенеш состоит из 105 депутатов, из них 35 избираются по пропорциональной системе выборов (по партийным спискам), 70 — по одномандатным территориальным округам;
  • депутаты Жогорку Кенеша избираются сроком на 4 года;
  • депутаты, избранные по партийным спискам, работают в Жогорку Кенеше на постоянной основе;
  • депутаты Жогорку Кенеша, избранные по одномандатным территориальным округам, работают на сессионной основе и осуществляют свои полномочия, не порывая с производственной или служебной деятельностью;
  • каждая парламентская фракция выдвигает кандидатуру на должность торага Жогорку Кенеша из числа членов данной фракции;
  • Жогорку Кенеш утверждает структуру и состав правительства;
  • Жогорку Кенеш вправе выразить недоверие члену правительства;
  • глава правительства ежегодно выступает в Жогорку Кенеше с докладом о деятельности правительства;
  • Генеральная прокуратура осуществляет расследование уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173630/
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