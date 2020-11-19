Традиционно. Бишкекский горкенеш не может начать сессию вовремя

Депутаты Бишкекского городского кенеша традиционно не могут начать сессию вовремя.

По регламенту приступить к работе они должны в 9.00, но до сих пор сессия не началась. Как отметили в БГК, кворум есть, а депутаты проводят фракционные совещания.

Фото 24.kg. Депутаты БГК до сих пор не начали сессию

В проект повестки включено 14 основных вопросов. В частности, будут рассмотрены вопросы о структуре мэрии, внесении изменений в бюджет города за 2020 год и проекте на 2021-й, о готовности к отопительному сезону, ситуации в связи с коронавирусной инфекцией и другие.