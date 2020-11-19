Омурбек Текебаев: Новую Конституцию пытаются принять мошенническим путем

Инициаторы проекта новой Конституции думают, что им удастся мошенническим путем протащить инициативу через парламент. Об этом в эфире «Азаттык» заявил Омурбек Текебаев, комментируя законопроект о проведении референдума.

По его словам, в законе нет понятия «новая Конституция». «Ни 80, даже ни 120 депутатов не могут создавать и выносить на обсуждение новую редакцию Основного закона», — сказал нардеп.

Он заметил, что инициаторы перед тем, как инициировать референдум, должны были обратиться в Конституционную палату, чего они не сделали. «В палате сейчас нет кворума. В ближайший месяц Конституционная палата не будет работать. Если они туда обратятся, то не успеют до 10 января. Поэтому они думают, что, нарушая закон, насильно, мошенническим путем смогут протащить новую версию Конституции через парламент», — подчеркнул Омурбек Текебаев.

Мирлан Бакиров возразил, сказав, что проект находится лишь на обсуждении, после чего можно будет внести изменения.

Омурбек Текебаев напомнил ему, что на общественные обсуждения вынесен не сам проект новой Конституции, а проведение референдума. «Во время этих обсуждений вносить изменения в сам проект новой Конституции нельзя. При обсуждении инициативы о проведении референдума обсуждается только один вопрос — пройдет он либо нет», — пояснил он.

Вчера 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.