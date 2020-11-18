Венецианская палата дала свое заключение о легитимности шестого созыва

Члены Конституционной палаты, в которую обратились представители партии «Реформа», чтобы оспорить решение Жогорку Кенеша от 22 октября о переносе повторных выборов, направили запрос в Венецианскую комиссию с просьбой дать свое заключение.

В заявлении «Реформы» указано, что Жогорку Кенеш проигнорировал пункт 8 статьи 10 регламента ЖК. Он устанавливает, что стабилизация социально-экономической ситуации должна быть обусловлена введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или обстоятельств непреодолимой силы. Но 22 октября, в день принятия закона, государство не находилось ни в одном из этих состояний.

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«Иные цели принятия закона, как повышение уровня доверия населения к выборному процессу, в связи с необходимостью учета мнений наиболее широких слоев общества и проведением конституционной реформы, предусматривающей внесение изменений в действующую Конституцию, не могут служить основанием для принятия конституционного закона, минуя все необходимые стадии законодательного процесса», — пояснила лидер политобъединения Клара Сооронкулова.

Венецианская комиссия дала свою оценку. 24.kg приводит выводы, к которым пришли международные эксперты.

Уточняется, что Конституционная палата Верховного суда КР задала четыре вопроса Венецианской комиссии. В качестве общего замечания Венецианская комиссия отмечает, что, несмотря на отсутствие национальной практики в таких областях, как перенос выборов уходящим парламентом, существует несколько контрольных показателей, которые должны соблюдаться для обеспечения международных принципов и передовой демократической практики.

Члены комиссии подчеркивают, что в Конституции Кыргызской Республики нет четких ограничений с точки зрения общепринятых демократических принципов, насколько широкими могут быть полномочия парламента в период между истечением срока его полномочий и первой сессией вновь избранного парламента. В частности, в какой степени это соответствует общепринятым демократическим принципам проведения конституционной реформы в период между отменой результатов выборов и проведением повторных/новых парламентских выборов.

Однако перенос парламентских выборов на более поздний срок, определяемый конституционной продолжительностью мандата уходящего парламента, а следовательно, и пророгацией его полномочий, должен быть подкреплен специальными обоснованиями и чрезвычайными обстоятельствами.

Конституционный закон, утвержденный парламентом 22 октября, не отражает истинных демократических принципов, хотя и не нарушает открыто никаких конституционных положений.

Но перенос выборов нового законодательного органа на июнь 2021-го представляет собой длительный период времени, намного превышающий обычные несколько недель, необходимых для проведения избирательного процесса.

Эксперты указывают на то, что в период пророгации, то есть при уменьшении полномочий, парламент может выполнять лишь некоторые обычные функции, в то время как он не может утверждать чрезвычайные меры, в том числе конституционные реформы.

Вместо этого действующий парламент приостановил действие конституционного закона и изменил правила демократической игры, а также инициировал конституционную реформу. Процесс инициирования и проведения конституционной реформы требует всестороннего анализа и публичного обсуждения как внутри, так и вне законодательной власти.

Венецианская комиссия отмечает, что процесс конституционной реформы требует специального мандата для конституционного собрания или проведения специальных выборов до принятия изменений.

Этот процесс выходит за рамки полномочий в переходный период. В любом случае необходимо соблюдать конституционную процедуру и сроки внесения конституционных поправок. Из заключения Венецианской комиссии

Члены комиссии пришли также к выводу, что необходимость проведения конституционной реформы должна толковаться как необходимая для обеспечения полномасштабных и свободных выборов, в ходе которых можно будет надлежащим образом определить волю народа.

При необходимости внесение кардинальных изменений в Основной закон должно быть направлено на решение существующих институциональных проблем. Любое приостановление выборов должно производиться на как можно более короткий срок. Конституционная реформа, однако, подразумевает установленные сроки, которые, как правило, являются длительными, с тем, чтобы обеспечить возможность тщательного обсуждения и достижения широкого согласия политических сил и общества в целом.

У юристов Венецианской комиссии процедура, нарушающая демократические стандарты в процессе принятия самого конституционного закона, приостанавливающего выборы, вызывает опасения, что конституционная реформа будет осуществляться таким же образом.

Может сложиться впечатление, что приостановление выборов по причине необходимости конституционной реформы является чисто инструментальным восприятием Основного закона и не может считаться соответствующим демократическим стандартам. Из заключения Венецианской комиссии

Венецианская комиссия поясняет, что любое приостановление выборов влияет на гражданские и политические права электората и может подорвать демократию.

В Кыргызстане не только перенесены выборы, но и приостановлена избирательная процедура. Приостановка может потребовать более тщательной проверки, поскольку влечет за собой резкое прерывание действующей демократической процедуры, уже начавшуюся избирательную кампанию и ожидания избирателей в отношении обновления состава парламента.

Комиссия считает, что приостановление избирательного процесса ограничивается принципами необходимости и строгой пропорциональности. Исключительная ситуация действительно может оправдать перенос выборов.

Когда был принят оспариваемый конституционный закон, КР не находилась в состоянии чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или форс-мажорных обстоятельств.

Поэтому Конституционная палата должна будет определить, являются ли ограничения политических прав граждан достаточно пропорциональными для достижения законной цели.

Кроме того, эксперты Венецианской комиссии напоминают, что принятие важных изменений в избирательном законодательстве вне процедур, установленных Конституцией и действующим законодательством, подрывает принципы парламентской демократии.

Парламент обязан соблюдать то, что можно назвать «надлежащим законотворческим процессом», или требования к форме и порядку действий, установленных Конституцией.

В свете этого принципа, который применяется ко всем парламентским демократиям, парламентские процедуры всегда должны соблюдаться не только номинально, но и по существу, с тем, чтобы защитить роль парламента как форума общественных дебатов, политического участия и дискуссий.

Вчера 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.