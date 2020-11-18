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Власть

Талант Мамытов принял посла Казахстана. О чем договорились

Исполняющий обязанности президента спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов принял посла Казахстана в Кыргызстане Кайрата Нурпеисова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Талант Мамытов попросил рассмотреть возможность оказания содействия в беспрепятственном проезде грузовых авто через пункты пропуска.

Стороны обсудили возможность возобновления ранее приостановленных Казахстаном в связи с пандемией коронавирусной инфекции пассажирских перевозок по маршруту Бишкек — Талас.

«С учетом того, что граждане Кыргызстана будут проходить через территорию Казахстана только транзитом, данное послабление казахская сторона могла бы рассмотреть в виде исключения для кыргызской стороны», — сказал Талант Мамытов.

Говоря о межпарламентском сотрудничестве, стороны отметили, что работа в данном направлении способствует укреплению стратегического партнерства между странами — парламенты обоих государств поддерживают тесное взаимодействие в рамках межпарламентских ассамблей СНГ, ОДКБ, ТюркПА, других организаций.

Кайрат Нурпеисов подчеркнул, что Казахстан заинтересован в политически стабильном и экономически процветающем Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173590/
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