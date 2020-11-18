И. о. президента и посол России в Кыргызстане обсудили сотрудничество

И. о. президента спикер парламента Талант Мамытов принял посла России в Кыргызстане Николая Удовиченко. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии политического и экономического сотрудничества между странами. И. о. президента поблагодарил российскую сторону за поддержку в преодолении политического кризиса, а также за всестороннее содействие КР в сложный для республики период, связанный с пандемией коронавирусной инфекции.

Талант Мамытов отметил необходимость увеличения количества совершаемых регулярных авиарейсов между государствами.

«Граждане допускаются на рейс только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, что минимизирует риск проникновения нового коронавируса на территории наших стран. Эти меры также способствуют поддержанию режима эпидемиологической безопасности, и мы уже можем вернуться к полноценной жизнедеятельности и взаимодействию между нашими странами», — подчеркнул он.

И. о. главы государства также заметил, что особое место в налаживании и укреплении отношений между государствами занимает межпарламентское сотрудничество. «Тесное взаимодействие парламентов двух стран служит прочной основой для строительства созидательных отношений. Сотрудничество между Жогорку Кенешем и Федеральным собранием России поддерживается в рамках МПА СНГ и Парламентской ассамблеи ОДКБ, а также ряда других межпарламентских организаций», — сказал он.

Николай Удовиченко в свою очередь добавил, что российская сторона дорожит двусторонними отношениями с Кыргызстаном, имеющими стратегический и союзнический характер, между государствами поддерживаются интенсивные политические связи и политический диалог. Он заявил, что Россия заинтересована в полной стабилизации политической ситуации в КР и в дальнейшем продолжении взаимовыгодного партнерства.