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Власть
Сюжет: COVID-19

Вице-премьер призвала частные медцентры работать сообща с государством

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева встретилась с руководителями крупных частных медицинских центров и лабораторий страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, вице-премьер призвала частный сектор в условиях пандемии COVID-19 объединить усилия против вируса, быть открытыми друг перед другом и решать проблемы сообща, совместными усилиями.

«Впереди прогнозируется вторая волна пандемии, в настоящее время в регионах эпидемиологическая обстановка напряженная. Нам нужно установить площадку, где мы будем находить точки соприкосновения, нужен регулярный диалог. Сегодня мы хотим выслушать частный сектор о проблемах и препятствиях со стороны государственных органов. И если есть таковые, необходимо их решать в оперативном порядке. Прошу вас быть открытыми, со своей стороны кабмин приложит все усилия для налаживания сотрудничества. В дальнейшем планируются встречи, где представители частного сектора и государственных органов соберутся за одним столом, где будут обсуждены накопившиеся проблемы», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Кроме того, она подняла вопрос доступности цен на медицинские исследования, в частности на томографию.

«На данный период, пока идет сезонное обострение острых респираторных вирусных инфекций, которое совпало с COVID-19, нам необходимо обсудить возможность льготных вариантов, в том числе для врачей. Мы должны рассмотреть все варианты поддержки докторов», — подчеркнула вице-премьер-министр.

В заключение она предложила представителям частного сектора внести рекомендации по улучшению взаимного партнерства, а также доступности и качества предоставляемых медицинских услуг населению.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173555/
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