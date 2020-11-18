Новая редакция Конституции. Дастан Бекешев отказался подписывать документ

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев объяснил 24.kg, почему не подписал проект закона о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию.

По его словам, он не против самой конституционной реформы, но против того, чтобы усиливались полномочия президента.

По мнению парламентария, расширены и укреплены должны быть полномочия премьер-министра. За Жогорку Кенешем должна быть закреплена контрольная функция. Но представленный проект новой редакции Основного закона не отвечает этим требованиям.

Я отказался подписывать. Считаю, что конституционную реформу может и должен проводить седьмой созыв парламента, а не мы. Дастан Бекешев

Вчера 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.