Новая редакция Конституции. Эксперт об очередной попытке ввести в стране цензуру

Авторы проекта новой редакции Конституции под предлогом защиты общественных и нравственных ценностей народов Кыргызстана пытаются ввести в стране тотальную цензуру и контроль над СМИ и интернетом. Об этом 24.kg заявил медиаэксперт Игорь Шестаков.

«Мне эти пункты о защите нравственных ценностей напомнили закон о манипулировании информацией, который был рожден в стенах парламента и который спешно пытались принять еще до последних парламентских выборов. Если помните, законопроект этот вызвал бурю возмущений и не только в социальных сетях. Люди выходили на митинги с требованием его отзывать. Потому что всем было прекрасно понятно, что политики попросту захотели ввести ограничения и контроль за СМИ и интернетом для того, чтобы в различных публикациях не страдал их «драгоценный» имидж. В конечном итоге тогда еще действующий президент Сооронбай Жээнбеков не стал его подписывать и вернул на доработку. Сегодня мы видим попытку воплотить все те же идеи, только под новым соусом», — сказал Шестаков.

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Немало вопросов у эксперта вызывают механизмы реализации прописанных в проекте новой Конституции норм.

«Кто будет определять, какие публикации, каким образом и какой именно ущерб наносят нравственности народа? Кто эти люди? Об этом в указанных пунктах нет ни слова.

Завтра, если этот проект примут, и какому-то чиновнику не понравится то, что о нем написали в СМИ, то он под лозунгом защиты нравственности побежит закрывать и всячески ограничивать СМИ. Это цензура и ограничение свободы слова.

В Кыргызстане уже есть действующие законы, касающиеся защиты населения и государства от распространения в СМИ опасной и вредоносной информации такой, как идей радикализма, разжигание межнациональной розни и прочее. Все давно прописано и успешно работает в правовом поле. А это новшество — изобретение кривого велосипеда, главная цель которого — установить контроль над СМИ», — заключил медиаэксперт.

Игорь Шестаков напомнил инициаторам, озаботившимся нравственным состоянием народа, что доведенный до точки кипения народ Кыргызстана 5 октября вышел на центральную площадь Бишкека, в том числе и для того, чтобы таких законов и принимающих их депутатов в парламенте страны больше не было.

80 депутатов Жогорку Кенеша, напомним, инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Новшества, предлагаемые в проекте новой редакции Основного закона страны, отметим, коснулись и работы средств массовой информации.

«В Кыргызской Республике запрещаются печатные издания, в том числе издания на электронных носителях, зрелища и общественные мероприятия, противоречащие общепризнанным нравственным ценностям, традициям народов Кыргызстана, а также международным стандартам. Распространение в средствах массовой информации сведений, содержание которых может нанести вред нравственности и культуре народа Кыргызстана, ограничивается или запрещается в соответствии с законом», — гласит 23 статья.