Новая редакция Конституции. В основе проекта лежит антинародная цель

«В основе новой редакции Конституции лежит антинародная цель», — заявил основатель проекта Ololo, направленного на развитие и поддержку креативного класса, Данияр Аманалиев, комментируя проект Основного закона, вынесенного на общественное обсуждение.

Читайте по теме Новый проект Конституции — это попытка создать авторитарное государство

По его словам, нельзя допускать проведения референдума. «Некоторые думают, что надо присоединиться к процессу, как-то повлиять и что-то поправить. Это пораженческая позиция. В основе предлагаемой редакции Конституции лежит антинародная цель. Люди, которые предлагают проект, не преследуют цели расширить закон и силу права, улучшить экономические возможности и жизнь людей. Эта Конституция улучшит положение только определенной маленькой группы», — считает Данияр Аманалиев.

Он отмечает, что в главном законе страны слово «нравственность» встречается восемь раз. «Это значит, что появится орган, который будет определять степень нравственности любых инициатив, вплоть до публикаций отдельных людей в соцсетях. Даже мероприятия антинравственные планируется запретить.

Сейчас речь идет не о внесении изменений, а о полной замене Конституции. Фразу «верховенство права» заменили на «верховенство нравственности». Мы превращаемся в страну, которая будет жить по религиозным канонам», — добавил Данияр Аманалиев.

Проект новой Конституции это такое неуважение к гражданам со стороны властей, если они думают, что люди готовы за такое голосовать. Данияр Аманалиев

Данияр Аманалиев отмечает, что зачастую референдумы в постсоветских странах всегда заканчиваются принятием инициативы. «Вся агитация всегда только про преимущество поправок. Никогда власть не дает выбора и не говорит о плюсах и минусах. Это манипуляция», — отметил он.

Активист также подчеркнул, что весь процесс по принятию нового Основного закона антиконституционный.

«У этого парламента нет легитимности, депутаты не имеют права вносить изменения. Уровень доверия к этому созыву мизерный», — добавил Данияр Аманалиев.

Он призывает граждан объединиться и противостоять новой редакции Конституции.

«Ситуация такая: нас хотят изнасиловать, а мы выбираем, в каком белье будем и в какое время суток нам удобно. Есть те, кто уверен, можно расслабиться и попробовать получить удовольствие. Но мы не та страна, где можно все что угодно проделывать», — резюмировал Данияр Аманалиев.