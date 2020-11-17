19:44
USD 84.80
EUR 100.56
RUB 1.10
Власть

Вернуть нельзя оставить. В БГК не пришли к мнению, что делать со школой № 71

Вопрос школы-интерната № 71 вновь подняли депутаты Бишкекского городского кенеша.

На заседании постоянной комиссии по социальным вопросам заместитель председателя Аскарбек Куручбеков выразил несогласие с предложенным управлением образования столичной мэрии изменением статуса интерната на лицей.

Он отметил, что депутаты готовы оказать помощь учащимся в данном интернате, потому что многие из них являются полными и неполными сиротами.

По словам начальника управления образования Эльмиры Иманалиевой, в школе обучается более 970 детей, из которых более 800 проживают в близлежащих районах. «И у них в аттестате указывается, что они окончили школу-интернат. Там есть общежитие, его строительство не завершено. Есть вариант — достроить общежитие, где смогут жить 105 детей-сирот. Они будут учиться в этой же школе, которой можно придать статус лицея», — сказала она.

Отметим, что 6 ноября на заседании постоянной комиссии БГК по регламенту, этике, правовым вопросам и правопорядку прозвучало абсолютно иное мнение. Депутат Чынгыз Жумалиев поднял вопрос возврата школы муниципалитету, а для интерната подыскать другое здание.

Отметим, что тема возврата школы поднимается не в первый раз. Экс-градоначальник Азиз Суракматов предлагал разобраться в вопросе еще в феврале 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173405/
просмотров: 390
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт школы № 89, где провалился пол, под вопросом. Денег нет
Депутаты Бишкекского городского кенеша все-таки соберутся на сессию
Сгоревшее здание Генпрокуратуры и тюлеевские квартиры. В БГК подняли вопрос
Объединить и сократить. В БГК предлагают изменить структуру мэрии
Детсад № 31 в Бишкеке не могут отремонтировать, потому что у него нет госакта
В БГК снова подняли вопрос возврата городу школы № 71, где сейчас интернат
БГК готов выделить более 8 миллионов сомов для профилактики и лечения ВИЧ
В БГК обсудили возврат детей в школы, но ответственность брать никто не хочет
В каких школах Бишкека слабый уровень онлайн-обучения, рассказали в мэрии
Дистанционное обучение. Вице-мэру посоветовали звонить школьникам
Популярные новости
Помогите! Садыр Жапаров обратился к&nbsp;главам посольств с&nbsp;просьбой о&nbsp;помощи Помогите! Садыр Жапаров обратился к главам посольств с просьбой о помощи
Россия возобновит финансовую помощь Кыргызстану Россия возобновит финансовую помощь Кыргызстану
Алмамбет Шыкмаматов: Новая Конституция поможет навсегда избавиться от&nbsp;чимкириков Алмамбет Шыкмаматов: Новая Конституция поможет навсегда избавиться от чимкириков
Даст бог, все будет. Садыр Жапаров признался, что впервые за&nbsp;1,5 месяца выспался Даст бог, все будет. Садыр Жапаров признался, что впервые за 1,5 месяца выспался
Бизнес
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок! Купите газовый котел и получите газ в подарок!
&laquo;Бакай Банк&raquo; теперь и&nbsp;в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; «Бакай Банк» теперь и в приложении «Мой О!»
Namba Group объявляет о&nbsp;новом этапе в&nbsp;жизни компании Namba Group объявляет о новом этапе в жизни компании
Смотрите бой Шевченко vs&nbsp;Майа за&nbsp;титул в&nbsp;наилегчайшем весе в&nbsp;приложении O!TV Смотрите бой Шевченко vs Майа за титул в наилегчайшем весе в приложении O!TV
17 ноября, вторник
19:24
COVID-19. На Иссык-Куле количество обращений в больницы увеличилось в шесть раз COVID-19. На Иссык-Куле количество обращений в больницы...
19:20
В Бишкеке оштрафовали водителей, вышедших на микроавтобусный маршрут № 283
19:00
Цифра дня. 48 миллиардов сомов в год выделяется из бюджета на зарплату
18:55
Эвакуация в ГУМ «Чынар»: причиной переполоха стала банка с вареньем
18:46
Вернуть нельзя оставить. В БГК не пришли к мнению, что делать со школой № 71