Вернуть нельзя оставить. В БГК не пришли к мнению, что делать со школой № 71

Вопрос школы-интерната № 71 вновь подняли депутаты Бишкекского городского кенеша.

На заседании постоянной комиссии по социальным вопросам заместитель председателя Аскарбек Куручбеков выразил несогласие с предложенным управлением образования столичной мэрии изменением статуса интерната на лицей.

Он отметил, что депутаты готовы оказать помощь учащимся в данном интернате, потому что многие из них являются полными и неполными сиротами.

По словам начальника управления образования Эльмиры Иманалиевой, в школе обучается более 970 детей, из которых более 800 проживают в близлежащих районах. «И у них в аттестате указывается, что они окончили школу-интернат. Там есть общежитие, его строительство не завершено. Есть вариант — достроить общежитие, где смогут жить 105 детей-сирот. Они будут учиться в этой же школе, которой можно придать статус лицея», — сказала она.

Отметим, что 6 ноября на заседании постоянной комиссии БГК по регламенту, этике, правовым вопросам и правопорядку прозвучало абсолютно иное мнение. Депутат Чынгыз Жумалиев поднял вопрос возврата школы муниципалитету, а для интерната подыскать другое здание.

Отметим, что тема возврата школы поднимается не в первый раз. Экс-градоначальник Азиз Суракматов предлагал разобраться в вопросе еще в феврале 2019 года.