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Власть

Сооронбай Жээнбеков впервые после своей отставки написал пост в Facebook

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков впервые после своей отставки прервал молчание и написал пост на своей странице в Facebook.

Поводом послужил день рождения, который он отпраздновал вчера, 16 ноября. Сооронбай Жээнбеков поблагодарил кыргызстанцев за поздравления.

«Уважаемые соотечественники! Многие из вас вчера, 16 ноября, написали в мой адрес много теплых слов и поздравлений. Я искренне выражаю благодарность каждому из вас. Каждое ваше поздравление, доброе пожелание особенно дорого для меня. Я желаю вам всего хорошего, что вы пожелали мне. Пусть в каждом доме будет благополучие. Желаю всем крепкого здоровья. Пусть Всевышний хранит наш Кыргызстан», — написал экс-глава государства.

15 октября 2020 года Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением к народу и заявил о своей отставке с поста президента страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173390/
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Сооронбай Жээнбеков впервые после своей отставки написал пост в Facebook