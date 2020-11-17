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Власть

Депутатам рассказали, когда завершится строительство автодороги север — юг

Строительство автодороги север — юг полностью завершится в 2023 году. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил специалист по мониторингу проектов ГРИП АБР Тагай Алимбаев.

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По его словам, на сегодняшний день проложено 117 километров асфальта. Тоннель пройден на 2 тысячи 800 метров из запланированных 3 тысяч 800.

«Есть отклонение от плана, в том числе в связи с COVID-19, но мы его стараемся минимизировать. Были некоторые проблемы с мобилизацией сотрудников. Отставание идет примерно на три-пять месяцев», — сказал Тагай Алимбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173386/
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