Талант Мамытов встретился с Артемом Новиковым. Что обсуждали

Исполняющий обязанности президента торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Артемом Новиковым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, они обсудили меры, принимаемые правительством по обеспечению социально-экономической стабильности в стране.

И. о. президента отметил, что одной из первоочередных задач являются проведение чистых и прозрачных выборов главы государства, а также создание равных условий для всех кандидатов.

Он добавил, что в сложившейся ситуации первоочередное внимание должно быть уделено обеспечению макроэкономической стабильности, продовольственной безопасности и мерам по стимулированию деловой активности в республике.

Обсуждены меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и реализация антикризисного плана кабмина по минимизации негативных экономических последствий.

Артем Новиков заметил, что правительство примет все меры для проведения президентских выборов прозрачно и без нарушений действующего законодательства. В этих целях создан республиканский штаб, который возглавил вице-премьер-министр Максат Мамытканов.

Он также предоставил информацию об исполнении доходной части бюджета и финансировании социальных обязательств. И сказал, что все защищенные статьи бюджета будут профинансированы и кабмин выполнит все социальные обязательства.

В рамках поддержки отечественного бизнес-сектора разработан план краткосрочных мероприятий, куда включены предложения по снижению административной нагрузки на предпринимателей и введению моратория на проверки со стороны фискальных и правоохранительных органов.

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Артем Новиков рассказал о мерах по снижению цен на продовольственные товары, к примеру, готовятся проекты постановлений о введении государственного регулирования на некоторые наименования и временный запрет на вывоз социально значимых товаров. Проводятся переговоры с импортерами для формирования необходимого объема запасов.

«По пяти наименованиям продовольствия запасы имеются с избытком. С крупными реализаторами разрабатывается механизм доступа к социально значимым товарам для недопущения роста цен», — подчеркнул и. о. премьер-министра, заверив, что перебоев с обеспечением продовольственными товарами в стране не будет.

Он заявил, что принимаются меры по снижению негативного влияния от распространения коронавирусной инфекции, создан трехмесячный запас необходимых лекарственных средств и препаратов.

В завершение Талант Мамытов еще раз особо отметил, что на нем и Артеме Новикове лежит большая ответственность по обеспечению деятельности государственных органов и местных органов власти до определения президентских выборов.