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Власть

Даст бог, все будет. Садыр Жапаров признался, что впервые за 1,5 месяца выспался

Садыр Жапаров, сложивший полномочия исполняющего обязанности президента, признался, что впервые за последние полтора месяца выспался. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Впервые за восемь лет я приехал в горы отдохнуть. И впервые за полтора месяца я проспал восемь часов. В последние дни мне приходилось работать по 20 часов в сутки. Раньше я был ответственен за одну семью, свою, то теперь я несу ответственность за 6,5 миллиона граждан Кыргызстана», — написал Садыр Жапаров.

Он по-прежнему считает, что власть сменилась легитимным путем.

«6 октября нам удалось сменить власть в правовом поле и мирным путем. Мы извлекли уроки 2010 года. Благодарен своему народу за то, что он сохранил мир», — отметил автор поста.

Садыр Жапаров/Facebook
Фото Садыр Жапаров/Facebook

Садыр Жапаров пообещал помочь тем, кто пострадал во время разгона митингов. «Мы постараемся им помочь», — уточнил он.

«Мы работали не покладая рук. Мы перелопатили тысячи документов, которые лежали без движения. Мы провели их ревизию. Нам многое удалось сделать за столь короткий период. Например, добились отсрочки по выплате процентов по кредитам. Решили вопрос с трансформацией земель. Мы готовы помогать всем, но в бюджете пока нет денег. Даст Бог, мы сможем добиться этого», — написал Садыр Жапаров.

Он призвал кыргызстанцев объединиться.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173218/
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