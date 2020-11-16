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Власть

Депутаты не нарушают Конституцию. Пресс-служба Жогорку Кенеша ответила юристам

Пресс-служба Жогорку Кенеша ответила юристам правовой клиники «Адилет» по поводу того, что депутаты, принимая без общественного обсуждения законопроекты, нарушают Конституцию и нормы регламента.

Пресс-служба парламента считает, что информирование общественности о движении законопроектов осуществляется своевременно в соответствии с регламентом. «Проекты законов, инициированные нардепами и принятые парламентом в первом и втором чтениях, были размещены на официальном сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения месяц назад. Законопроекты, принятые в третьем чтении, были опубликованы в соответствующем разделе сайта Жогорку Кенеша три-четыре месяца назад. В целях эффективного информирования граждан о деятельности депутатов в оперативном порядке обновляется новостная лента на сайте kenesh.kg. Взаимодействие со СМИ, аккредитация журналистов на заседания, подготовка и распространение аудиовизуальной продукции осуществляются в прежнем режиме», — уточняют в ЖК.

В пресс-службе напоминают, что в результате событий 5-6 октября был нанесен значительный ущерб материально-техническому оснащению и был разрушен сервер сайта Жогорку Кенеша. Поэтому портал не работал и не обновлялся. «Но сегодня сайт исправно работает, восстановление его отдельных компонентов продолжается», — добавили в парламенте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173211/
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