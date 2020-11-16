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Власть

Эльвира Сурабалдиева запретила командировку трех чиновников в Турцию

На встречу по обсуждению предстоящих Всемирных игр кочевников — 2021 в Турции отправились два представителя от Кыргызстана. Об этом в своем микроблоге Twitter написала вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

скриншот/Twitter
Фото скриншот/Twitter. На встречу по обсуждению предстоящих Всемирных игр кочевников в Турции 2021 года отправились два представителя от Кыргызстана

По ее словам, в Турцию собиралась делегация из пяти человек — двое за счет принимающей стороны, трое — за счет бюджетных средств. Однако чиновница решила сэкономить деньги и отправила в командировку только двух человек — замминистра культуры и замглавы Госагентства спорта.

«Они работали по теме. Остальным проблем и здесь хватит. Экономия бюджетных средств начинается с мелочей», — написала Эльвира Сурабалдиева.

Напомним, из-за локдауна в бюджет Кыргызстана не поступило 6,4 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173173/
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