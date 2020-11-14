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Власть

И. о. президента Талант Мамытов пообещал защитить мирную жизнь кыргызстанцев

Исполняющий обязанности президента спикер ЖК Талант Мамытов пообещал сделать все, чтобы защитить мирную жизнь людей и целостность страны. Текст его обращения распространила пресс-служба главы государства.

Торага отметил, что Садыр Жапаров подал в ЦИК документы о выдвижении своей кандидатуры на пост президента и сложил с себя полномочия и. о. президента, которые до избрания нового главы государства перешли к спикеру.

«Наш народ, прошедший много испытаний, дорожащий свободой и справедливостью, в короткое время мирно преодолел острый политический кризис после народных возмущений 5–6 октября, укрепив свое единство. В настоящее время в Кыргызстане сохраняется политическая и социальная стабильность. Правоохранительные органы, суды, правительство и органы местного самоуправления работают в штатном режиме», — отметил Талант Мамытов.

Он отметил, что сейчас основная задача — проведение открытых и законных президентских выборов, назначенных на 10 января 2021 года. Необходимо обеспечить свободное волеизъявление народа путем создания равных условий для всех кандидатов.

«Приступая к исполнению обязанностей главы государства, я чувствую личную ответственность перед народом и государством. В рамках моих конституционных прав как исполняющего обязанности президента я сделаю все, чтобы защитить мирную жизнь людей и целостность страны. Уверен, что сознательные граждане страны полностью поддержат мои усилия», — отметил Талант Мамытов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173096/
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