Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова с лидером Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе телефонного разговора обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и дальнейшее сотрудничество между государствами на ближайшую перспективу.

Садыр Жапаров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказываемую гуманитарную помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Он также заверил, что Кыргызстан решительно настроен на дальнейшее укрепление политического партнерства, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с Казахстаном.

В завершение Садыр Жапаров еще раз заверил, что Кыргызстан и Казахстан являются близкими по духу соседями, верными друзьями, стратегическими партнерами и союзниками.