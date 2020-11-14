В городе Ош открыли отремонтированную улицу Абдыкадырова

В Оше мэрия отремонтировала улицу Рыспая Абдыкадырова и передала в использование. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета города.

По ее данным, в общей сложности отремонтировано 715 метров дороги и построен тротуар протяженностью 1,4 километра.

Для безопасности граждан по периметру установлены камеры видеонаблюдения и освещение. Вдоль трассы посадили деревья, создали условия для парковки автомобилей. В рамках проекта также установлены лавочки и остановки.

«Реализация этого проекта была нелегкой. Вначале мы ликвидировали стихийные и незаконные строительные объекты. Их демонтаж принес немало хлопот. Но тем не менее мы создали все необходимые условия для горожан. Проект осуществлялся за счет местного бюджета, строительные работы произвела компания «Билд Трейд», — сказал мэр южной столицы Таалайбек Сарыбашов на открытии.

Он заметил, что в следующем году аналогичная работа будет проводиться на улице Салиевой в микрорайоне «Манас-Ата».

Ниже фотографии того, как выглядела улица Рыспая Абдыкадырова до ремонта.