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Власть

Посол Азербайджана просит усилить охрану дипломатических представительств

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджев попросил и. о.  президента премьер-министра Садыра Жапарова усилить охрану дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Бишкеке. Об этом он заявил сегодня на встрече, которая завершилась в государственной резиденции «Ала-Арча».

По его словам, во время смены власти появляется угроза террористических актов.

«Возможны террористические акты в связи с осложнением общественно-политической ситуации в стране. Поэтому я прошу усилить охрану посольств и резиденций послов во время переходного периода», — сказал он.

Гидаят Оруджев, комментируя свою просьбу журналистам, сказал, что угроз в адрес иностранных дипломатических миссий нет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172876/
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