Садыр Жапаров обещает приложить все усилия для сотрудничества с Россией

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

По данным пресс-службы кабмина КР, обсуждены актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и меры, предпринимаемые сторонами по защите населения от COVID-19.

«Кыргызская сторона всегда остается неизменной ранее определенному внешнеполитическому курсу и придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией. Со своей стороны готов приложить необходимые усилия по дальнейшему взаимодействию и продвижению комплекса актуальных вопросов двустороннего сотрудничества», — подчеркнул Садыр Жапаров.

В ходе телефонного разговора была достигнута договоренность о необходимости продолжить тесные контакты между правительствами двух стран.