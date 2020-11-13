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Власть

Садыр Жапаров обещает приложить все усилия для сотрудничества с Россией

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

По данным пресс-службы кабмина КР, обсуждены актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и меры, предпринимаемые сторонами по защите населения от COVID-19.

«Кыргызская сторона всегда остается неизменной ранее определенному внешнеполитическому курсу и придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией. Со своей стороны готов приложить необходимые усилия по дальнейшему взаимодействию и продвижению комплекса актуальных вопросов двустороннего сотрудничества», — подчеркнул Садыр Жапаров.

В ходе телефонного разговора была достигнута договоренность о необходимости продолжить тесные контакты между правительствами двух стран.

Стороны выразили обоюдную приверженность ранее достигнутым соглашениям и договоренностям.

Пресс-служба правительства РФ также сообщает, что «Михаил Мишустин подчеркнул важность обеспечения преемственности линии на укрепление конструктивного взаимодействия России и Киргизии, как в двустороннем формате, так и в формате Евразийского экономического союза».

Ранее Садыр Жапаров говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Оба разговора состоялись по инициативе кыргызстанской стороны.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/172847/
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