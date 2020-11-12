Турецкий фонд построит в Кыргызстане образовательные учреждения. Об этом сообщил департамент информации МИД.

По его данным, в рамках рабочего визита Руслана Казакбаева в Турцию между Министерством образования и науки и турецким фондом «Маариф» подписано соглашение по открытию частных образовательных учреждений в Кыргызстане.

Уточняется, что проект данного соглашения в течение двух лет проходил внутригосударственные процедуры согласования и рассмотрен соответствующими министерствами и ведомствами двух стран.

«Соглашение дает старт строительству в стране новых образовательных учреждений, открывает доступ к получению качественного дошкольного, школьного, среднего и высшего образования, направление на повышение конкурентоспособности образовательных услуг в Кыргызстане», — говорится в сообщении.

Фонд «Маариф» — турецкое объединение, которое может управлять образовательными и культурными центрами и учебными заведениями — от детских садов до вузов. На сегодняшний день образование по линии указанного фонда предоставляется в более чем 40 странах мира.