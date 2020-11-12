Садыр Жапаров: В событиях 2010 года виноват не только Курманбек Бакиев

В событиях 2010 года виноваты не только Курманбек Бакиев и его семья. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

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По его словам, он еще не изучал это уголовное дело, не до этого было.

«Если говорить объективно, то виноваты не только Бакиевы, тут есть вина и других людей. Мы еще не просматривали это уголовное дело. Необходимо вновь его изучить. Вопрос экстрадиции поднимается Генеральной прокуратурой уже 10 лет. Это будет не сегодня и не завтра. Но я считаю, что необходимо этот процесс продолжить. Мы работаем стабильно всего лишь 10 дней», — сказал Садыр Жапаров.