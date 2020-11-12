Садыр Жапаров отказался говорить, что обсудит с Михаилом Мишустиным

И. о. президента Садыр Жапаров отказался говорить журналистам, какие именно вопросы он обсудит в сегодняшнем телефонном разговоре с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

По его словам, будут обсуждены темы дальнейшего сотрудничества во всех областях. Однако он не ответил, будет ли поднята тема возобновления финансовой помощи Россией Кыргызстану.

Отметим, что 14 октября Российская Федерация приняла решение приостановить предоставление финансовой поддержки Кыргызской Республике до стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования государственных органов власти.