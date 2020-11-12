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Власть

Это не агитация. Садыр Жапаров попытался оправдать свои поездки по регионам

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров объяснил, почему проводит поездки по регионам. Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции.

По его словам, он хотел лично встретиться с жителями юга страны, чтобы рассказать о своих планах.

«Конечно, я мог и по телевизору выступить. Но хотел лично встретиться и все рассказать, потому что так более достоверно доходит. Я провел встречу только с жителями южного региона. На севере у меня не было таких поездок. В Нарыне люди, узнав о моем приезде, сами собрались», — сказал Садыр Жапаров.

Напомним, согласно календарному плану ЦИК, претенденты на высший государственный пост должны приступить к агитации только с 15 декабря. Кампания продлится до 9 января, которое объявлено днем тишины.

Однако Садыр Жапаров, который в качестве и. о. президента организовал рабочие поездки по регионам, фактически начал агитационную кампанию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172755/
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