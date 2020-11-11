Садыр Жапаров призвал Академию наук быть не музеем, а центром деятельности

Академия наук должна быть центром бурной деятельности, а не музеем, заявил во время посещения научного учреждения исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, президент НАН Мурат Джуматаев отметил, что за последние 16 лет ни один президент страны и премьер-министр не посещали академию. «Надеемся, что ваш визит будет знаком того, что отношение к науке и трудам ученых изменится, что в дальнейшем принесет положительные результаты», — сказал он.

Глава академии рассказал Садыру Жапарову о деятельности, достижениях и открытиях и отметил трудности, с которыми сталкивается в настоящее время НАН, в частности нехваткой средств на обновление техническо-приборной базы.

И. о. президента поздравил ученых Кыргызстана с Днем науки, отметив, что издревле мир ученых разрабатывал стратегии, чтобы в короткие сроки добиться желаемого результата.

Садыр Жапаров сказал, что сегодня наша наука и наше общество живут обособленно друг от друга.

Сливки нашего общества, интеллигенция зачастую не вовлекаются в социально-экономические процессы. Основная причина в том, что государство не уделяет должного внимания, и наши ученые не в состоянии справиться с жизненными трудностями. Садыр Жапаров

«Но я думаю, что миссия ученых состоит в том, чтобы выборочно представлять стратегии правительства общественности, оказывать помощь исполнительной власти в установлении приоритетов. Мы уже потеряли много времени, и, к сожалению, десятилетиями наша наука сталкивалась с системными проблемами. А без науки не может развиваться ни экономика, ни государство в целом. Ученые — лицо общества», — отметил Садыр Жапаров.

Он добавил, что при проведении реформ на первом месте должна быть наука.

«Наша страна остро нуждается в научной помощи. Мы верим, что достичь пути развития и будущего страны можно только через единство науки и государства. Потому что наука должна быть на шаг впереди в решении экономических и социальных проблем, в использовании человеческих ресурсов. Во всех развитых странах наука на высочайшем уровне. Любую проблему в стране нужно решать через науку», — сказал Садыр Жапаров.

Он призвал ученых внести свой вклад в развитие страны.

«Если наука будет двигаться в правильном направлении, увеличатся как государственные, так и деловые заказы. Таким образом, будут удовлетворяться интересы обеих сторон. Академия наук должна быть центром бурной деятельности, а не музеем», — добавил он.

На обновление технической базы и другие нужды Академии наук будет выделено около 300 миллионов сомов из внебюджетных источников.