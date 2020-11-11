Арендаторы муниципального имущества должны погасить долги до конца года

За сдачу в аренду муниципального имущества мэрия планировала заработать более 140 миллионов сомов. Об этом на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре сообщил начальник управления муниципальным имуществом Нурдин Тынаев.

По его словам, за 9 месяцев собрали всего 51 миллион 700 тысяч сомов (49,5 процента). «Основная причина недопоступления средств — эпидемия коронавируса. С апреля платежи резко упали. В пик заболеваемости у нас не функционировало около 90 процентов арендаторов», — отметил он.

Депутат Куванычбек Конгантиев поинтересовался, какое решение принято по непоступившим платежам. «Они будут поступать или вы спишете долги?» — спросил он.

Нурдин Тынаев отметил, что этот вопрос неоднократно рассматривался, в муниципалитет поступали заявления от арендаторов с просьбой освободить их от оплаты за время простоя. «Но изучив законодательства, выяснили, что в полномочия мэрии не входит освобождение от оплаты. Мы смогли лишь предоставить им отсрочку, арендаторы потихоньку начали оплачивать», — сказал он.

Куванычбек Конгантиев добавил, что предлагает внести норму в действующее положение, которое бы позволяла муниципалитету приостанавливать оплату во время форс-мажора.