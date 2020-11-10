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Власть
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В правительстве проверят, куда ушли деньги, выделенные на лечение

В правительстве создадут межведомственную комиссию по проверке целевого использования средств, выделенных на лечение людей от коронавируса. Об этом на заседании республиканского штаба заявила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, комиссия выяснит, куда и на что были потрачены деньги из бюджета.

«Черный» июль стал для нас большим уроком, никто не хочет повторения. По части лекарственных препаратов в протоколах, если кто-то вступил в сговор, это всплывет. Есть департамент лекарственного обеспечения, таможня, доллар растет, все это отражается на ценах. Все берется в учет, никто из нас не рисует радужные картины, не говорит, что все замечательно и идеально. Я лично проверила склады Фонда госматрезерва, мы пересчитали все коробки, цифры совпадают», — сказала Эльвира Сурабалдиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172478/
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