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Власть

Садыр Жапаров призвал ускорить процесс создания Банка ШОС и Фонда развития

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров, выступая сегодня на заседании глав стран — членов ШОС в формате видеоконференции, поблагодарил Китай за помощь в борьбе с коронавирурсной инфекцией.

Он также заявил, что важной задачей сейчас видится преодоление социально-экономических последствий пандемии и эффективное использование всего потенциала ШОС, в связи с чем необходимо сосредоточиться на усилении сотрудничества в торгово-экономической сфере, в том числе развитии цифровой экономики, совместной реализации крупных экономических проектов.

«Пандемия показала важность развития транспортно-логистической инфраструктуры в масштабах региона. Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан в перспективе соединит наш регион с государствами Ближнего Востока и Европы и будет способствовать росту взаимной торговли. Считаем также важным разработать конкретные меры по практической реализации соглашения между правительствами государств — членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок», — подчеркнул Садыр Жапаров.

В целях обеспечения финансирования экономических проектов необходимо активизировать работу по созданию Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС.

Садыр Жапаров

Он добавил, что в рамках ШОС создана солидная нормативно-правовая база для сотрудничества по всем ключевым сферам взаимодействия, но тем не менее конкретных результатов пока еще немного, особенно в торгово-экономической сфере. И это обстоятельство, по мнению Садыра Жапарова, предопределяет целесообразность создания финансовой почвы.

«В этой связи по линии министерств финансов необходимо активизировать работу с тем, чтобы к 20-летию ШОС можно было принять конкретное решение», — сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что в текущее непростое в мире время народам организации нужны объединяющие факторы.

«В этой связи мы всемерно поддерживаем популяризацию принципов «шанхайского духа» в международных отношениях. Считаем важным продвижение созидательных инициатив «Сообщество единой судьбы человечества», «Один пояс — один путь», «Большое евразийское партнерство». Они нацелены на совместное развитие и взаимовыгодное сотрудничество», — сказал Садыр Жапаров.

В заключение и. о. президента выразил признательность российской стороне за успешную организацию сегодняшнего заседания, добавив, что таджикская сторона в качестве следующей председательствующей страны в ШОС может рассчитывать на всемерное содействие кыргызской стороны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172474/
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