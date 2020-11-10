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Власть

И. о. президента Садыр Жапаров примет участие в заседании Совета глав членов ШОС

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров примет участие в заседании Совета глав государств ШОС в формате видеоконференции. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Уточняется, что заседание пройдет под председательством Российской Федерации. В ходе мероприятия планируется обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По завершении заседания будет принят ряд итоговых документов.

На сегодняшний день членами организации являются Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Государства-наблюдатели: Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172433/
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