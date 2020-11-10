COVID-19. В Кыргызстане проверят склады частных фармкомпаний

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева ознакомилась с наличием запасов лекарственных средств, необходимых при лечении больных с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Уточняется, что в период первой волны пандемии COVID-19 в стране наблюдался недостаток лекарств на складах, а государство за два месяца карантина не смогло должным образом подготовиться к увеличению числа заболевших коронавирусной инфекцией.

«Помимо государственных складов, мы с разрешения заинтересованных сторон проинспектируем склады частных фармкомпаний. Есть неприкосновенный запас медикаментов для борьбы с коронавирусом. Он будет восполняться. Предпринимаются меры для того, чтобы цены на наиболее востребованные медикаменты не повышались, не создавался искусственный ажиотаж на них», — подчеркнула Эльвира Сурабалдиева.

Вице-премьер-министр отметила, что сегодня решается вопрос дооснащения инфекционных больниц необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты медиков в регионах.

«Есть информация, что на складах имеются необходимые медикаменты, но до врачей, которые работают в красных зонах, они не доходят. Этот вопрос взят под контроль, любые действия, направленные против интересов государства и граждан, нуждающихся в лечении, будут жестко пресекаться», — заключила вице-премьер-министр.