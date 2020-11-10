О реформах Садыра Жапарова рассказал в Анкаре глава МИД

Министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев в рамках рабочего визита в Турцию в Анкаре встретился с соотечественниками. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Глава внешнеполитического ведомства подробно рассказал о текущей ситуации в Кыргызстане. Он заявил, что происходящие политические процессы вернулись в правовое поле.

Министр отметил, что новое руководство страны во главе с и. о. президента премьер-министром Садыром Жапаровым намерено провести радикальные реформы во всех сферах деятельности государственных органов. В том числе реформы Конституции, судебной системы и правоохранительных органов, а также систем образования и здравоохранения.

Глава МИД особо отметил твердую позицию нового кабмина в проведении непримиримой борьбы с коррупцией и криминалом.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития кыргызско-турецких отношений, консульско-правовой поддержки граждан Кыргызстана, находящихся в Турции, а также предстоящим реформам государственного устройства КР», — говорится в сообщении.

Представители диаспоры, среди которых находились студенты, аспиранты и преподаватели турецких высших учебных заведений, озвучили предложения о реформах системы образования в Кыргызстане, отметили необходимость признания дипломов между странами, а также озвучили свои предложения об изменениях избирательной системы.

«Участники встречи обсудили вопросы увеличения количества студентов-кыргызстанцев за рубежом, в особенности из регионов Кыргызстана, оптимизации предоставления консульских услуг, рассмотрения возможности упрощения процедур получения виз и разрешений на работу между странами», — отметили в МИД.

Во встрече также приняли участие представители этнических кыргызов, проживающих в селении Улуу Памир провинции Ван, с которыми Казакбаев побеседовал отдельно.

«Ванские кыргызы пожелали процветания исторической родине и передали через главу МИД письменное послание и свои пожелания Садыру Жапарову», — отмечают в ведомстве.