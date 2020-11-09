Садыр Жапаров рассказал милиционерам, как вернуть доверие народа

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Нарынскую область принял участие в церемонии открытия многоквартирного жилого дома, построенного в Нарыне для сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе главы правительства.

Садыр Жапаров поздравил с новосельем счастливых обладателей новых квартир, отметив, что это действительно значимое событие в жизни милиционеров.

Он также выразил надежду, что распределение квартир прошло прозрачно и в соответствии со всеми требованиями.

«Я знаю обо всех ваших проблемах не понаслышке. Заработные платы низкие, необходимо кормить семьи и обеспечивать детей. Но вы терпели в течение 30 лет. Прошу вас еще набраться терпения, при поддержке народа и с вашей помощью мы искореним коррупцию, экономика будет развиваться, а затем ваши заработные платы будут повышены. У нас большие планы. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить каждого милиционера жильем. Мы надеемся на вашу поддержку. В ваших силах вернуть доверие народа правоохранительным органам», — сказал Садыр Жапаров.

Далее исполняющий обязанности президента премьер-министр принял участие в торжественной церемонии открытия нового здания органов внутренних дел Кочкорского района.

В пресс-службе отметили, что Кочкорское РОВД было организовано в 1950 году и здание находилось в аварийном состоянии. В 2018 году из республиканского бюджета выделено 34 миллиона сомов для строительства двухэтажного здания. В нем расположены кабинеты уголовного розыска, дознания и следствия, отделения участковых уполномоченных, групп оперативно-разыскной информации.

Отмечается также, что здание полностью укомплектовано необходимым оборудованием и оргтехникой.