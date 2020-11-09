16:47
USD 83.82
EUR 99.23
RUB 1.09
Власть

Садыр Жапаров поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента США

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«В настоящее время США находятся на историческом этапе своего развития, и я уверен, что под вашим руководством американский народ достигнет новых высот. Кыргызская Республика всегда уделяла особое внимание взаимовыгодному развитию кыргызско-американских отношений. С большим удовлетворением отмечаю, что переговоры по проекту базового соглашения о сотрудничестве продвигаются вперед. Я уверен, что совместные усилия выведут кыргызско-американские отношения на новый качественный уровень на благо обоих народов», — говорится в поздравительной телеграмме.

Садыр Жапаров пожелал Джозефу Байдену крепкого здоровья и успехов в его начинаниях, а народу США — мира и процветания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172409/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
Более миллиарда сомов обещает Садыр Жапаров на поддержку тех, кто брал кредиты
Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на потребление электричества
Садыр Жапаров посетил Верхненарынский каскад ГЭС
В Нарыне не могут передать на баланс государства образовательный комплекс
Садыр Жапаров продолжает поездки по регионам. Сегодня посещение Нарына
Садыр Жапаров и Сооронбай Жээнбеков посетили комплекс «Ата-Бейит»
Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам по случаю дней истории и памяти предков
Агрессия сторонников. Садыр Жапаров признался, что не может их контролировать
Садыр Жапаров считает, что политические процессы вернулись в правовое поле
Сделка на $1 миллион. Садыр Жапаров сидел в тюрьме, когда был подписан договор
Популярные новости
Агрессия сторонников. Садыр Жапаров признался, что не&nbsp;может их&nbsp;контролировать Агрессия сторонников. Садыр Жапаров признался, что не может их контролировать
Садыр Жапаров и&nbsp;Сооронбай Жээнбеков посетили комплекс &laquo;Ата-Бейит&raquo; Садыр Жапаров и Сооронбай Жээнбеков посетили комплекс «Ата-Бейит»
Садыр Жапаров и&nbsp;договор о&nbsp;лобби интересов на&nbsp;$1&nbsp;миллион: ответ пресс-секретаря Садыр Жапаров и договор о лобби интересов на $1 миллион: ответ пресс-секретаря
СМИ: Садыр Жапаров подписал договор о&nbsp;лоббировании интересов на&nbsp;$1&nbsp;миллион СМИ: Садыр Жапаров подписал договор о лоббировании интересов на $1 миллион
Бизнес
Праздник футбола на&nbsp;турнире &laquo;Фан-Лига Кыргызстан-2020&raquo;. Чемпион&nbsp;&mdash; &laquo;Беловодск&raquo;! Праздник футбола на турнире «Фан-Лига Кыргызстан-2020». Чемпион — «Беловодск»!
Станцуй и&nbsp;выиграй классные призы в&nbsp;конкурсе от&nbsp;организации туризма Кореи Станцуй и выиграй классные призы в конкурсе от организации туризма Кореи
Специалисты O!Store: Мы&nbsp;живем в&nbsp;условиях новой реальности Специалисты O!Store: Мы живем в условиях новой реальности
Официальная позиция Beeline относительно перспектив на&nbsp;рынке Кыргызстана Официальная позиция Beeline относительно перспектив на рынке Кыргызстана
9 ноября, понедельник
16:31
Садыр Жапаров поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента США Садыр Жапаров поздравил Джозефа Байдена с избранием на ...
16:16
В Кара-Суу грабители, угрожая оружием, отобрали у мужчины 5 миллионов сомов
16:04
На сэкономленные на украшении Бишкека к Новому году средства мэрия купит подарки
15:24
В Мордовии местный житель убил кыргызстанца
15:21
В Бишкеке машина вылетела на тротуар, врезалась в придорожный столб и кафе