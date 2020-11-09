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Власть

Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на потребление электричества

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров сегодня отправился в рабочую поездку по Нарынской области. После посещения соцобъектов он встретился с жителями Нарына и ответил на их вопросы.

Нарынчане пожаловались на перебои со светом. Садыр Жапаров пообещал, что весной 2021 года будут отменены все ограничения на потребление электроэнергии.

Он признал, что снять ограничения можно было бы и сейчас, но накануне зимы люди перестанут экономить, а значит, увеличится нагрузка на трансформаторы, линии передачи не выдержат нагрузки.

«Вы терпели 30 лет, потерпите еще одну зиму. С весны никаких ограничений не будет. Тариф за потребление электричества останется прежним», — пообещал он.

Напомним, сейчас в Кыргызстане наблюдается сезон маловодья в Токтогульском водохранилище. В связи с этим правительство намерно закупить 500 миллионов киловатт-часов у Казахстана.

Бытовые потребители платят 77 тыйынов за 1 киловатт-час. Но есть лимит — 700 киловатт-часов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172393/
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