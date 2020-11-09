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Власть

В Нарыне не могут передать на баланс государства образовательный комплекс

В Нарыне не могут передать на баланс государства образовательный комплекс «Билим булагы». Его посетил в ходе рабочей поездки в Нарынскую область исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Как сообщили в пресс-службе главы кабмина, образовательный комплекс построил благотворительный фонд «Ас-Салам» за счет спонсоров. Он предназначен для детей-сирот, однако в силу разных бюрократических причин не удавалось передать его на баланс государству.

Садыр Жапаров поручил Министерству образования и науки и Фонду по управлению государственным имуществом принять меры по его передаче на баланс.

Мы должны быть открыты для инвесторов и создать для них максимально комфортные условия. Бюрократические преграды, взятки недопустимы в работе с инвесторами.

Садыр Жапаров

«Если каждый государственный орган на своем уровне будет вести с ними открытый диалог, инвесторы придут в Кыргызстан», — сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что комплекс оснащен необходимым оборудованием и готов к использованию в качестве профессионального образовательного учреждения, поблагодарил представителей фонда за вклад в развитие регионов и отметил, что государство всегда готово оказать поддержку инвесторам.

Ранее после двух лет разбирательств с чиновниками в Чуйской области на баланс Минобразования передали образовательный комплекс, также построенный фондом «Ас-Салам» за счет спонсоров из Кувейта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172388/
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