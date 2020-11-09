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Власть

Роза Отунбаева поздравила Джо Байдена с победой на выборах президента США

Экс-президент переходного периода Роза Отунбаева поздравила Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на президентских выборах в США. Об этом она написала в своем Twitter.

«Дорогие JoeBiden и KamalaHarris! От всей души поздравляем вас с заслуженной победой!
Мы в Кыргызстане, как и во многих других странах мира, с нетерпением ждем возможности перевернуть страницу и начать все заново в наших отношениях.
Мир снова хочет восхищаться Америкой!» — говорится в сообщении Розы Отунбаевой.

Камала Харрис ранее выдвинута штабом Джо Байдена на пост вице-президента США.

Официальные власти Кыргызстана пока не направили свои поздравления новому лидеру Америки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172361/
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